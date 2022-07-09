Бойовики "днр" засудили до страти двох бійців "Азова" - росЗМІ

Цитата

"Двох "Азовців" засудили у днр до страти", — написав Стешин і зазначив, що мова нібито про Фокса і Фроста.

Він також нагадав, що "мораторій на страту у днр скасували буквально днями".

Додамо

Відзначимо, що бойовики "днр" про ухвалення смертних вироків бійцям "Азова" не повідомляли.

Українська сторона також наразі не коментувала і не реагувала на інформацію про нібито смертний вирок бійцям "Азову".

Нагадаємо

На початку червня бойовики "днр" засудили до страти британців та марокканця, які воювали на боці України.