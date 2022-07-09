Бойовики "днр" засудили до страти двох бійців "Азова" - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Суд самопроголошеної "днр" нібито засудив до страти бійців батальйону "Азов" із позивними Фокс та Фрост. Принаймні про це написав пропагандист росЗМІ Дмитро Стешин, передає УНН.
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"Двох "Азовців" засудили у днр до страти", — написав Стешин і зазначив, що мова нібито про Фокса і Фроста.
Він також нагадав, що "мораторій на страту у днр скасували буквально днями".
Додамо
Відзначимо, що бойовики "днр" про ухвалення смертних вироків бійцям "Азова" не повідомляли.
Українська сторона також наразі не коментувала і не реагувала на інформацію про нібито смертний вирок бійцям "Азову".
Нагадаємо
На початку червня бойовики "днр" засудили до страти британців та марокканця, які воювали на боці України.