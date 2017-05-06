Боевики более двух часов обстреливали из минометов район Песков

Как сообщил представитель МОУ, обстановка на донецком направлении была достаточно напряженная вдоль всего фронта. Если в течение первых 19 часов вчерашнего дня противник открывал огонь только из легкого вооружения и БМП, то уже вечером боевики ввели в действие и свои минометы.

"Они применили тяжелое вооружение и на Светлодарской дуге, под Горловкой, в Авдеевке и Песках. Особенно мощным обстрел был именно в Песках. Он длился более двух часов, враг при этом выпустил 30 мин. Также при этом применялись и бронетехника и легкое вооружение", - отметил А.Лысенко.

Он отметил, что в Авдеевке по прежнему оккупанты открывают огонь сразу по нескольким направлениям. Вчера это был Спартак - юг и Яковлевка - юго-восток.

"Всего за минувшие сутки на донецком направлении зафиксировано 15 вражеских обстрелов, 7 из них из тяжелого вооружения", - добавил А.Лысенко.

Напомним, враг обстрелял окрестности Красногоровки, ранено гражданское лицо.