Боевики более двух часов обстреливали из минометов район Песков
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. За прошедшие сутки боевики более двух часов обстреливали из минометов позиции сил АТО в Песках, выпустив при этом более 30 мин. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
Как сообщил представитель МОУ, обстановка на донецком направлении была достаточно напряженная вдоль всего фронта. Если в течение первых 19 часов вчерашнего дня противник открывал огонь только из легкого вооружения и БМП, то уже вечером боевики ввели в действие и свои минометы.
"Они применили тяжелое вооружение и на Светлодарской дуге, под Горловкой, в Авдеевке и Песках. Особенно мощным обстрел был именно в Песках. Он длился более двух часов, враг при этом выпустил 30 мин. Также при этом применялись и бронетехника и легкое вооружение", - отметил А.Лысенко.
Он отметил, что в Авдеевке по прежнему оккупанты открывают огонь сразу по нескольким направлениям. Вчера это был Спартак - юг и Яковлевка - юго-восток.
"Всего за минувшие сутки на донецком направлении зафиксировано 15 вражеских обстрелов, 7 из них из тяжелого вооружения", - добавил А.Лысенко.
Напомним, враг обстрелял окрестности Красногоровки, ранено гражданское лицо.