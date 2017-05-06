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Бойовики більше двох годин обстрілювали з мінометів район Пісків

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Минулої доби бойовики понад дві години обстрілювали з мінометів позиції сил АТО в Пісках, випустивши при цьому більше 30 мін. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.

Бойовики більше двох годин обстрілювали з мінометів район Пісків

Як повідомив речник МОУ, обстановка на донецькому напрямку була достатньо напружена уздовж усього фронту. Якщо протягом перших 19 годин вчорашньої доби противник відкривав вогонь тільки з легкого озброєння та БМП, то вже ввечері бойовики ввели в дію і свої міномети.

"Вони застосували важке озброєння і на Світлодарській дузі, під Горлівкою, в Авдіївці та Пісках. Особливо найпотужнішим обстріл був саме в Пісках. Він тривав понад дві години, ворог при цьому випустив 30 мін. Також при цьому застосовувалась і бронетехніка і легке озброєння", - наголосив А.Лисенко.

Він зазначив, що в Авдіївці як і раніше окупанти відкривають вогонь одразу з кількох напрямків. Вчора це був Спартак – південь та Яковлівка – південний схід.

"Всього минулої доби на донецькому напрямку зафіксовано 15 ворожих обстрілів, 7 з них із важкого озброєння", - додав А.Лисенко.

Нагадаємо, ворог обстріляв околиці Красногорівки, поранено цивільну особу.

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