Бойовики більше двох годин обстрілювали з мінометів район Пісків
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Минулої доби бойовики понад дві години обстрілювали з мінометів позиції сил АТО в Пісках, випустивши при цьому більше 30 мін. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
Як повідомив речник МОУ, обстановка на донецькому напрямку була достатньо напружена уздовж усього фронту. Якщо протягом перших 19 годин вчорашньої доби противник відкривав вогонь тільки з легкого озброєння та БМП, то вже ввечері бойовики ввели в дію і свої міномети.
"Вони застосували важке озброєння і на Світлодарській дузі, під Горлівкою, в Авдіївці та Пісках. Особливо найпотужнішим обстріл був саме в Пісках. Він тривав понад дві години, ворог при цьому випустив 30 мін. Також при цьому застосовувалась і бронетехніка і легке озброєння", - наголосив А.Лисенко.
Він зазначив, що в Авдіївці як і раніше окупанти відкривають вогонь одразу з кількох напрямків. Вчора це був Спартак – південь та Яковлівка – південний схід.
"Всього минулої доби на донецькому напрямку зафіксовано 15 ворожих обстрілів, 7 з них із важкого озброєння", - додав А.Лисенко.
Нагадаємо, ворог обстріляв околиці Красногорівки, поранено цивільну особу.