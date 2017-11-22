Боевики 9 раз нарушили перемирие
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Ситуация в районе проведения АТО остается тревожной и нестабильной. Российско-оккупационные войска и дальше не выполняют обязательства в рамках договоренностей по соблюдению перемирия. В общем, за прошедшие сутки, враг 9 раз совершал обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Луганский направление. На этом участке линии разграничения противник открывал огонь по позициям сил АТО 7 раз. Еще в светлой время суток на Светлодарск дуге враг вел огонь из 152-мм артиллерии по защитникам Луганского. В вечернее время на этом участке линии соприкосновения противник обстрелял наших воинов из гранатометов. По оборонных укреплениях неподалеку Новолуганское и Лозового российские наемники били из 82-мм минометов. Защитников Крымского обстреливали из стрелкового оружия, а опорные пункты вблизи Новолуганское - из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов.
Донецкое направление. Здесь пророссийские вооруженные банды нарушали перемирие дважды. Еще днем вблизи Павлополь враг выпустил 2 мины калибра 120-мм и обстреливал наших воинов из гранатометов. Впоследствии, незаконные вооруженные формирования с пехотного вооружения совершили обстрел защитников Авдеевки.
Несмотря на то, что на некоторых участках линии соприкосновения огонь был достаточно плотным, украинские военные 3 раза давали агрессору адекватный ответ.
В результате вражеских обстрелов ни один наш защитник не пострадал.