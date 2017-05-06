Боевики 34 раза обстреляли позиции сил АТО на мариупольском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. За прошедшие сутки боевики совершили 34 обстрелы по позициям Вооруженных сил Украины на мариупольском направлении. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 34 случая открытия огня, 7 из них из тяжелого вооружения", - сообщил А.Лысенко.
Он сообщил, что несколько обострилась обстановка в Марьинском районе. Вчера боевики неоднократно применяли бронитехнику, минометы на этих рубежах. Есть попадание и в жилые кварталы, в частности в Красногоровке повреждены окна в городской больнице, а также жилой частный дом, одна женщина ранена.
"В Волновахском районе, а именно в Новотроицком, Новогригорьевке, Богдановке в течение дня произошло несколько вражеских провокаций с применением только стрелкового оружия", - отметил А.Лысенко.
Представитель МОУ также сообщил, что на юге, как и раньше, ситуация напряженная.
"И в день, и ночью боевики активно нарушают режим тишины, преимущественно из легкого вооружения. Между 16 и 20 часами в Павлополе и Водяном состоялись минометные обстрелы, а в Гнутово зафиксировано артиллерийский обстрел", - добавил он.
Напомним, 3 мая боевики совершили два выстрела из переносной реактивной установки "Град-П" по Широкино.