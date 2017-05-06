Боевики 34 раза обстреляли позиции сил АТО на мариупольском направлении

"Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 34 случая открытия огня, 7 из них из тяжелого вооружения", - сообщил А.Лысенко.

Он сообщил, что несколько обострилась обстановка в Марьинском районе. Вчера боевики неоднократно применяли бронитехнику, минометы на этих рубежах. Есть попадание и в жилые кварталы, в частности в Красногоровке повреждены окна в городской больнице, а также жилой частный дом, одна женщина ранена.

"В Волновахском районе, а именно в Новотроицком, Новогригорьевке, Богдановке в течение дня произошло несколько вражеских провокаций с применением только стрелкового оружия", - отметил А.Лысенко.

Представитель МОУ также сообщил, что на юге, как и раньше, ситуация напряженная.

"И в день, и ночью боевики активно нарушают режим тишины, преимущественно из легкого вооружения. Между 16 и 20 часами в Павлополе и Водяном состоялись минометные обстрелы, а в Гнутово зафиксировано артиллерийский обстрел", - добавил он.

Напомним, 3 мая боевики совершили два выстрела из переносной реактивной установки "Град-П" по Широкино.