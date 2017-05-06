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Бойовики 34 рази обстріляли позиції сил АТО на маріупольському напрямку

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Минулої доби бойовики здійснили 34 обстріли по позиціях Збройних сил України на маріупольському напрямку. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.

Бойовики 34 рази обстріляли позиції сил АТО на маріупольському напрямку

“Всього минулої доби на маріупольському напрямку сталось 34 випадки відкриття вогню, 7 з них із важкого озброєння”, — повідомив А.Лисенко.

Він повідомив, що дещо загострилася обстановка в Мар’їнському районі. Вчора бойовики неодноразово застосовували бронітехніку, міномети на цих рубежах. Є влучання і в житлові квартали, зокрема у Красногорівці пошкоджено вікна у міській лікарні, а також житловий приватний будинок, одну жінку поранено.

“У Волноваському районі, а саме Новотроїцьке, Новогригорівка, Богданівка протягом дня сталося кілька ворожих провокацій із застосуванням лише стрілецької зброї”, — зазначив А.Лисенко.

Речник МОУ також повідомив, що на півдні, як і раніше, ситуація напружена.

“І в день, і в ночі бойовики активно порушують режим тиші, переважно із легкого озброєння. Між 16 та 20 годинами у Павлополі та Водяному відбулися мінометні обстріли, а у Гнутовому зафіксовано артилерійський обстріл”, — додав він.

Нагадаємо, 3 травня бойовики здійснили два постріли з переносної реактивної установки “Град-П” по Широкиному.

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