Бойовики 34 рази обстріляли позиції сил АТО на маріупольському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Минулої доби бойовики здійснили 34 обстріли по позиціях Збройних сил України на маріупольському напрямку. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“Всього минулої доби на маріупольському напрямку сталось 34 випадки відкриття вогню, 7 з них із важкого озброєння”, — повідомив А.Лисенко.
Він повідомив, що дещо загострилася обстановка в Мар’їнському районі. Вчора бойовики неодноразово застосовували бронітехніку, міномети на цих рубежах. Є влучання і в житлові квартали, зокрема у Красногорівці пошкоджено вікна у міській лікарні, а також житловий приватний будинок, одну жінку поранено.
“У Волноваському районі, а саме Новотроїцьке, Новогригорівка, Богданівка протягом дня сталося кілька ворожих провокацій із застосуванням лише стрілецької зброї”, — зазначив А.Лисенко.
Речник МОУ також повідомив, що на півдні, як і раніше, ситуація напружена.
“І в день, і в ночі бойовики активно порушують режим тиші, переважно із легкого озброєння. Між 16 та 20 годинами у Павлополі та Водяному відбулися мінометні обстріли, а у Гнутовому зафіксовано артилерійський обстріл”, — додав він.
Нагадаємо, 3 травня бойовики здійснили два постріли з переносної реактивної установки “Град-П” по Широкиному.