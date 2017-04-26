Боевика, который бежал от собратьев, задержали в Донецкой области

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 15678 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 75905 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 138690 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110406 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112418 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109843 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102231 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106379 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103063 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149399 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Боевика, который бежал от собратьев, задержали в Донецкой области

Боевика, который бежал от собратьев, задержали в Донецкой области

Киев  •  УНН

 • 10914 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Бывшего боевика незаконных вооруженных формирований на востоке Украины задержали на контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" в Донецкой области. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

"Члена незаконных вооруженных формирований, который пытался скрыться от преследований своих бывших "собратьев" обнаружили в КПВВ "Новотроицкое", - говорится в сообщении.

45-летний гражданин пытался пешком пересечь линию соприкосновения через контрольный пункт въезда-выезда. В ходе фильтрационных мероприятий мужчина сообщил, что проходил службу в составе незаконных вооруженных формирований на востоке нашего государства в течение 2015-2016 годов.

В прошлом году он уволился из рядов разведывательного подразделения незаконного вооруженного формирования из-за конфликта с руководством. На подконтрольную территорию намеревался попасть с целью укрытия от преследований бывших "собратьев" и для дальнейшего трудоустройства. Сейчас продолжаются фильтрационные мероприятия.

В Национальную полицию направлено уведомление для внесения в Единый реестр досудебных расследований об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Как сообщал УНН 25 апреля, участника незаконного вооруженного формирования "КГБ ЛНР" осудили в Луганской области.

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