Боевика, который бежал от собратьев, задержали в Донецкой области

"Члена незаконных вооруженных формирований, который пытался скрыться от преследований своих бывших "собратьев" обнаружили в КПВВ "Новотроицкое", - говорится в сообщении.

45-летний гражданин пытался пешком пересечь линию соприкосновения через контрольный пункт въезда-выезда. В ходе фильтрационных мероприятий мужчина сообщил, что проходил службу в составе незаконных вооруженных формирований на востоке нашего государства в течение 2015-2016 годов.

В прошлом году он уволился из рядов разведывательного подразделения незаконного вооруженного формирования из-за конфликта с руководством. На подконтрольную территорию намеревался попасть с целью укрытия от преследований бывших "собратьев" и для дальнейшего трудоустройства. Сейчас продолжаются фильтрационные мероприятия.

В Национальную полицию направлено уведомление для внесения в Единый реестр досудебных расследований об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Как сообщал УНН 25 апреля, участника незаконного вооруженного формирования "КГБ ЛНР" осудили в Луганской области.