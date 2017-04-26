Бойовика, який втікав від побратимів, затримали на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Колишнього бойовика незаконних збройних формувань на сході України затримали на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" у Донецькій області. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.
"Члена незаконних збройних формувань, який намагався сховатись від переслідувань своїх колишніх “побратимів” виявили в КПВВ “Новотроїцьке”, - йдеться у повідомленні.
45-річний громадянин намагався пішки перетнути лінію зіткнення через контрольний пункт в’їзду-виїзду. У ході фільтраційних заходів чоловік повідомив, що проходив службу в складі незаконних збройних формувань на сході нашої держави впродовж 2015-2016 років.
Минулого року він звільнився з лав розвідувального підрозділу незаконного збройного формування через конфлікт з керівництвом. На підконтрольну територію мав намір потрапити з метою укриття від переслідувань колишніх “побратимів” та для подальшого працевлаштування. Наразі тривають фільтраційні заходи.
До Національної поліції направлено повідомлення для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).
Як повідомляв УНН 25 квітня, учасника незаконного збройного формування "КГБ ЛНР" засудили на Луганщині.