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Бои в Белгородской области: легион "Свободы России" сообщил об обстреле армией рф авто с гражданскими

Киев • УНН

 • 404394 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Легион "Свобода России" в Telegram сообщил, что российские войска "не считаются с гражданскими", и под Таволжанкой Белгородской области уничтожили авто с гражданскими, "считая, что это авто с диверсионной группой". Губернатор региона вячеслав гладков заявил, что обстрел якобы "совершили ВСУ", передает УНН

Цитата

"Войска режима, так же как и под Грайвороном, не считаются с гражданским населением. Огнем артиллерии накрывают любые точки, где засекают движение легионеров и РДК. Под Таволжанкой противник уничтожил авто с гражданскими, приняв его за авто с нашей диверсионной группой. По меньшей мере двое гражданских погибли и это прямое следствие непрофессионализма путинской армии", - говорится в заявлении легиона.

Детали

Кроме этого, легион сообщил, что в окрестностях села Новая Таволжанка Белгородской области проходят активные бои. Отмечается, что есть раненые легионеры, их доставили в больницу.

В свою очередь, гладков заявил об обстреле "нескольких населенных пунктов" области якобы "со стороны ВСУ". По его словам украинские военные якобы "обстреляли" участок автодороги в поселке Маслова Пристань.

"Осколки снарядов попали в проезжавшие мимо автомобили. В одном из них ехало две женщины, от полученных травм они погибли на месте. Во второй машине есть двое пострадавших... В тяжелом состоянии они доставлены в городскую больницу", - заявил губернатор.

Напомним

Бойцы РДК и ЛСР 1 июня собъявили, что проводят операцию, объявили о начале второй фазы. 

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