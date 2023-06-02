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Бої на Бєлгородщині: легіон "Свободи Росії" повідомив про обстріл армією рф авто з цивільними

Бої на Бєлгородщині: легіон "Свободи Росії" повідомив про обстріл армією рф авто з цивільними

Київ • УНН

 • 404396 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Легіон "Свобода Росії" у Telegram повідомив, що російські війська "не зважають на цивільних", і під Таволжанкою бєлгородської області знищили авто з цивільними, "вважаючи, що це авто з диверсійною групою". Губернатор регіону в'ячеслав гладков заявив, що обстріл начебто "здійснили ЗСУ", передає УНН

Цитата

"Війська режиму, так само як і під Грайвороном, не зважають на цивільне населення. Вогнем артилерії накривають будь-які точки, де засікають рух легіонерів та РДК. Під Таволжанкою противник знищив авто з цивільними, прийнявши його за авто з нашою диверсійною групою. Щонайменше двоє цивільних загинули і це прямий наслідок непрофесіоналізму путінської армії" - йдеться в заяві легіону.

Деталі

Крім цього, легіон повідомив, що на околицях села Нова Таволжанка бєлгородської області проходять активні бої. Зазначається, що є поранені легіонери, їх доставили до лікарні.

Своєю чергою, гладков заявив про обстріл "кількох населених пунтктів" області нібито "з боку ЗСУ". За його словами українські військові нібито "обстріляли" ділянку автодороги у селищі Маслова Пристань.

"Осколки снарядів потрапили в автомобілі, що проїжджали повз. В одному з них їхало дві жінки, від отриманих травм вони загинули на місці. У другій машині є двоє постраждалих... У тяжкому стані вони доставлені до міської лікарні", - заявив губернатор.

Нагадаємо

Бійці РДК та ЛСР 1 червня заявили, що проводять операцію, оголосили про початок другої фази. 

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