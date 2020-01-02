Бои двух украинцев попали в тройку лучших в прошлом году
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Промоутерская компания "Top Rank" опубликовала три лучших поединки мира по итогам 2019 года, сообщает УНН со ссылкой на Твиттер "Top Rank".
В тройку лучших противостояний вошли поединки нашего Александра Гвоздика против Артура Бетербиева и бой Василия Ломаченко против Люка Кэмпбелла.
В топ попал также поединок мексиканца Оскара Вальдеса и американца Адама Лопеса.
Напомним, что Ломаченко одержал победу над Кэмпбеллом, а Гвоздик потерял свой титул чемпиона в бою с Бетербиевым.