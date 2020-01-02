Бої двох українців потрапили до трійки кращих минулого року
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Промоутерська компанія "Top Rank" опублікувала три кращих поєдинки світу за підсумками 2019 року, повідомляє УНН з посиланням на Твіттер "Top Rank".
До трійки кращих протистоянь увійшли поєдинки нашого Олександра Гвоздика проти Артура Бетербієва і бій Василя Ломаченка проти Люка Кемпбелла.
У топ потрапив також двобій мексиканця Оскара Вальдеса і американця Адама Лопеса.
Нагадаємо, що Ломаченко здобув перемогу над Кемпбеллом, а Гвоздик втратив свій титул чемпіона у бою з Бетербієвим.