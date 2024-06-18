Киев • УНН
Российские военные в оккупированном Крыму быстро проезжают через города и стараются не задерживаться там надолго из-за опасения быть отслеженными и сфотографированными, сообщают партизаны АТЕШ.
В оккупированном Крыму российские военные стараются не задерживаться в городах и очень быстро их проезжать, поскольку боятся слежки, передает УНН со ссылкой на АТЕШ.
"... в последнее время рашисты стали очень быстро проезжать города и не задерживаться там надолго, боясь слежки и фотофиксации", - говорится в сообщении.
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В то же время, в "АТЕШ" заверили, что следят за каждым подразделением, знают каждый отстойник вдоль трасс, все маршруты движения и фиксируют перемещения на всех трассах.