В оккупированном Крыму российские военные стараются не задерживаться в городах и очень быстро их проезжать, поскольку боятся слежки, передает УНН со ссылкой на АТЕШ.

"... в последнее время рашисты стали очень быстро проезжать города и не задерживаться там надолго, боясь слежки и фотофиксации", - говорится в сообщении.

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В то же время, в "АТЕШ" заверили, что следят за каждым подразделением, знают каждый отстойник вдоль трасс, все маршруты движения и фиксируют перемещения на всех трассах.