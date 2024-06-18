Бояться стеження: у Криму російські військові намагаються не затримуватись у містах
Київ • УНН
Російські військові в окупованому Криму швидко проїжджають через міста і намагаються не затримуватися там надовго через побоювання бути відстеженими і сфотографованими, повідомляють партизани АТЕШ.
В окупованому Криму російські військові намагаються не затримуватись у містах і дуже швидко їх проїжджати, оскільки бояться стеження, передає УНН із посиланням на АТЕШ.
"... останнім часом рашисти стали дуже швидко проїжджати міста і не затримуватись там надовго, боячись стеження та фотофіксації", - йдеться у повідомленні.
Партизани "АТЕШ" виявили протичовновий корабель ВМФ росії у Севастополі14.06.24, 17:06 • 27853 перегляди
У той же час, в "АТЕШ" запевнили, що стежать за кожним підрозділом, знають кожен відстійник вздовж трас, всі маршрути руху та фіксують переміщення на всіх трасах.