"Бостон" продолжил победное шествие во встрече с финалистом Кубка Стэнли
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. "Бостон Брюинз" в поединке с "Вегас Голден Найтс" впервые в сезоне НХЛ одержал седьмую победу подряд, передает УНН со ссылкой на НХЛ.
Основное время встречи завершилось боевой ничьей 2: 2. Хозяев забросили шайбы Смит и Шмидт, а за "Бостон" Дебраск и Маршанд. Решающий буллит в шестом раунде реализовал Дэвид Бекес и принес зачетные баллы "Брюинз".
Финалист Кубка Стэнли-2018 - "Вегас", потерпел девяти поражение в последних 12 матчах. "Голден Найтс" на девять очков отстают от "Сан-Хосе" в борьбе за второе место Тихоокеанского дивизиона (6 в Западной конференции).
Отметим, что "Бостон" продолжил серию без поражений в основное время до 12 игр и на расстояние четырех очков оторвался от "Торонто" в борьбе за второе место Атлантического дивизиона (80 пунктов и вторую строчку Восточной конференции).
Напомним, в Броварской "Терминале" завершился международный турнир по хоккею. В заключительном поединке соревнования встречались национальные сборные Румынии и Украины.