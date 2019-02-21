"Бостон" продолжил победное шествие во встрече с финалистом Кубка Стэнли

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 54300 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 123056 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 125149 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 126283 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123511 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 156373 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117615 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141327 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145210 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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"Бостон" продолжил победное шествие во встрече с финалистом Кубка Стэнли

"Бостон" продолжил победное шествие во встрече с финалистом Кубка Стэнли

Киев  •  УНН

 • 7673 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. "Бостон Брюинз" в поединке с "Вегас Голден Найтс" впервые в сезоне НХЛ одержал седьмую победу подряд, передает УНН со ссылкой на НХЛ.

Основное время встречи завершилось боевой ничьей 2: 2. Хозяев забросили шайбы Смит и Шмидт, а за "Бостон" Дебраск и Маршанд. Решающий буллит в шестом раунде реализовал Дэвид Бекес и принес зачетные баллы "Брюинз".

Финалист Кубка Стэнли-2018 - "Вегас", потерпел девяти поражение в последних 12 матчах. "Голден Найтс" на девять очков отстают от "Сан-Хосе" в борьбе за второе место Тихоокеанского дивизиона (6 в Западной конференции).

Отметим, что "Бостон" продолжил серию без поражений в основное время до 12 игр и на расстояние четырех очков оторвался от "Торонто" в борьбе за второе место Атлантического дивизиона (80 пунктов и вторую строчку Восточной конференции).

Напомним, в Броварской "Терминале" завершился международный турнир по хоккею. В заключительном поединке соревнования встречались национальные сборные Румынии и Украины.

Украинские Национальные Новости

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