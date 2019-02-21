"Бостон" продовжив переможну ходу у зустрічі з фіналістом Кубку Стенлі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. "Бостон Брюїнз" у поєдинку із "Вегас Голден Найтс" вперше в сезоні НХЛ здобув сьому перемогу поспіль, передає УНН з посиланням на НХЛ.
Основний час зустрічі завершився бойовою нічиєю 2:2. За господарів закинули шайби Сміт та Шмідт, а за "Бостон" Дебраск і Маршанд. Вирішальний буліт в шостому раунді реалізував Девід Бекес та приніс залікові бали "Брюїнз".
Фіналіст Кубку Стенлі-2018 - "Вегас", зазнав дев'ятої поразки в останніх 12 матчах. "Голден Найтс" на дев'ять очок відстають від "Сан-Хосе" в боротьбі за друге місце Тихоокеанського дивізіону (6 у Західній конференції).
Відзначимо, що "Бостон" продовжив серію без поразок в основний час до 12 ігор і на відстань чотирьох очок відірвався від "Торонто" в боротьбі за друге місце Атлантичного дивізіону (80 пунктів та другий рядок Східної конференції).
Нагадаємо, у броварському “Терміналі” завершився міжнародний турнір з хокею. У заключному поєдинку змагання зустрічалися національні збірні Румунії та України.