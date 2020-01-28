Боррель о предстоящем визите в Украину: хочу посетить Донбасс
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Во время своего визита в Украину Хосеп Боррель хочет посетить Донбасс. Об этом он сказал во время встречи в Брюсселе с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, передает корреспондент УНН.
"Безусловно, я хотел бы посещать важнейшие части страны с точки зрения внешних отношений. Хотел бы посетить Донбасс, границу, где, я знаю, до сих пор происходят определенные военные действия. Для того, чтобы лично понять, как выглядит там ситуация. Нам надо сделать самое важное - прежде всего, прекратить убийства людей", - сказал Хосеп Боррель.
Он также отметил, что нужно направить усилия на гуманитарную помощь и разминирование, чтобы спасти жизни людей.
Напомним, Хосеп Боррель собирается посетить Украину в ближайшие недели.