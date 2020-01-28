Боррель про майбутній візит в Україну: хочу відвідати Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Під час свого візиту до України Жозеп Боррель хоче відвідати Донбас. Про це він сказав під час зустрічі в Брюсселі з Прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком, передає кореспондент УНН.
“Безумовно, я хотів би відвідувати найважливіші частини країни з точки зору зовнішніх стосунків. Хотів би відвідати Донбас, кордон, де, я знаю, і досі відбуваються певні військові дії. Для того, щоб особисто зрозуміти, як виглядає там ситуація. Нам треба зробити найважливіше — перш за все, припинити вбивства людей”, — сказав Жозеп Боррель.
Він також зазначив, що потрібно спрямувати зусилля на гуманітарну допомогу та розмінування, щоб врятувати життя людей.
Нагадаємо, Жозеп Боррель збирається відвідати Україну найближчими тижнями.