Боррель не исключает, что ЕС понадобится больше российского газа

Детали

По его словам, “Россия хочет, чтобы открылся “Северный поток-2”. “Мы по-прежнему нуждаемся в российском газе, и, вероятно, нам потребуется больше, чем (то, что значится в) контракте”, — сказал он. Боррель напомнил, что власти Испании предложили, чтобы переговоры по закупкам газа вели европейские власти от имени государств — членов сообщества, а не каждая страна сама по себе.

“Я надеюсь, что (в ЕС) подумают о том, нужно ли изменить систему ценообразования на электроэнергию”, — отметил Боррель. По его словам, “было бы разумно переосмыслить модель и посмотреть, соответствует ли она обстоятельствам”. “Но такая модификация требует времени, а ситуация требует более быстрых решений”, — подчеркнул он.

Контекст

6 октября цена на газ в Европе в ходе торгов выросла до нового исторического рекорда, превысив 1 900 долларов за 1 тыс. куб. м. При этом в течение дня она полностью отыграла рост и опустилась ниже 1 450 долларов за тыс. куб. м, а 7 октября снижение продолжилось ниже отметки в 1 000 долларов за 1 тыс. куб. газа.

Председатель правления “Газпрома” Алексей Миллер ранее обращал внимание, что сильное отставание в закачке газа в подземные хранилища Европы и растущий спрос привели к тому, что цены на этот вид топлива в Европе побили рекорды и могут повыситься еще больше в ближайшее время.

Добавим, что ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил мнение, что ни Россия, ни Турция не станут “сверхдержавами”.

При этом он добавил, что РФ “имеет экстраординарную значимость для Европы”. Глава европейской дипломатии считает, что в отношениях с Москвой “необходимо найти взвешенную позицию”. “Нужно пытаться взаимодействовать по многим направлениям”, — подчеркнул он.