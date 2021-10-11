Боррель не виключає, що ЄС знадобиться більше російського газу

Деталі

За його словами, “Росія хоче, щоб відкрився “Північний потік-2”. “Ми як і раніше потребуємо російського газу, і, ймовірно, нам буде потрібно більше, ніж (те, що значиться у) контракті”, — сказав він. Боррель нагадав, що влада Іспанії запропонувала, щоб переговори щодо закупівель газу вела європейська влада від імені держав — членів співтовариства, а не кожна країна сама по собі.

“Я сподіваюся, що (в ЄС) подумають про те, чи потрібно змінити систему ціноутворення на електроенергію”, — зазначив Боррель. За його словами, “було б розумно переосмислити модель і подивитися, чи відповідає вона обставинам”. “Але така модифікація вимагає часу, а ситуація вимагає більш швидких рішень”, — підкреслив він.

Контекст

6 жовтня ціна на газ в Європі в ході торгів виросла до нового історичного рекорду, перевищивши 1 900 доларів за 1 тис. куб. м. При цьому протягом дня вона повністю відіграла зростання і опустилася нижче 1 450 доларів за тис. куб. м, а 7 жовтня зниження продовжилося нижче позначки в 1 000 доларів за 1 тис. куб. газу.

Голова правління “Газпрому” Олексій Міллер раніше звертав увагу, що сильне відставання у закачуванні газу в підземні сховища Європи і зростаючий попит призвели до того, що ціни на цей вид палива в Європі побили рекорди і можуть підвищитися ще більше найближчим часом.

Додамо, що раніше верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель висловив думку, що ні Росія, ні Туреччина не стануть “наддержавами”.

При цьому він додав, що РФ “має екстраординарну значущість для Європи”. Глава європейської дипломатії вважає, що у відносинах з Москвою “необхідно знайти зважену позицію”. “Потрібно намагатися взаємодіяти з багатьох напрямків”, — підкреслив він.