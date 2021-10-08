Боррель: Росія та Туреччина знають, що ніколи не стануть наддержавами

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Виступаючи у п’ятницю на форумі “Нова економіка” у Мадриді, він заявив, що зараз у світі існує група держав, які “намагаються отримати вигоду” з тієї чи іншої ситуації. “Там знаходяться такі важливі країни, як Росія, Індія і Туреччина, які раніше були імперіями, знову хочуть ними стати, особливо Росія і Туреччина. Це великі держави, вони знають, що не будуть наддержавами, але хочуть бути і є регіональними державами, у них є військова сила, і вони готові використовувати її і використовують”, — сказав Боррель.

При цьому він додав, що РФ “має екстраординарну значущість для Європи”. Глава європейської дипломатії вважає, що у відносинах з Москвою “необхідно знайти зважену позицію”. “Потрібно намагатися взаємодіяти з багатьох напрямків”, — підкреслив він.

Раніше

Влітку Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Євросоюзу слід шукати шляхи взаємодії з Росією.

Він тоді сказав, що у ЄС: “повинні шукати шляхи порозуміння з Росією з питань, (для вирішення) яких потребуємо її”. “Політика не може бути заснована тільки на санкціях, але настає момент, коли їх необхідно ввести, тому що в іншому випадку це означало б, що ви обмежуєтеся заявами”, — уточнив глава дипломатії ЄС.

Також глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель представив 16 червня спільну заяву зовнішньополітичної служби ЄС і Єврокомісії (ЄК) про відносини з Росією, в якій ЄС дотримуватиметься трьох принципів: протидіяти, стримувати, взаємодіяти.