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Боррель: Россия и Турция знают, что никогда не станут сверхдержавами

Боррель: Россия и Турция знают, что никогда не станут сверхдержавами

Киев  •  УНН

 • 21342 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил мнение, что ни Россия, ни Турция не станут “сверхдержавами”, пишет УНН.

Детали

Выступая в пятницу на форуме “Новая экономика” в Мадриде, он заявил, что сейчас в мире существует группа государств, которые “пытаются извлечь выгоду” из той или иной ситуации. “Там находятся такие важные страны, как Россия, Индия и Турция, которые ранее являлись империями, снова хотят ими стать, особенно Россия и Турция. Это великие государства, они знают, что не будут сверхдержавами, но хотят быть и являются региональными державами, у них есть военная сила, и они готовы использовать ее и используют”, — сказал Боррель.

При этом он добавил, что РФ “имеет экстраординарную значимость для Европы”. Глава европейской дипломатии считает, что в отношениях с Москвой “необходимо найти взвешенную позицию”. “Нужно пытаться взаимодействовать по многим направлениям”, — подчеркнул он.

Ранее

Летом Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу следует искать пути взаимодействия с Россией.

Он тогда сказал, что в ЕС: “должны искать пути взаимопонимания с Россией по вопросам, (для решения) которых нуждаемся в ней”. “Политика не может быть основана только на санкциях, но наступает момент, когда их необходимо ввести, потому что в противном случае это означало бы, что вы ограничиваетесь заявлениями”, — уточнил глава дипломатии ЕС.

Также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель представил 16 июня совместное заявление внешнеполитической службы ЕС и Еврокомиссии (ЕК) об отношениях с Россией, в которых ЕС будет придерживаться трех принципов: противодействовать, сдерживать, взаимодействовать.

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