Борьба с высокими ценами на газ в ЕС: в Еврокомиссии ожидают одобрения своего предложения в ближайшие дни

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На вопрос о платформе совместных закупок, которую Еврокомиссия предложила в рамках предложения по борьбе с высокими ценами на газ в ЕС, фон дер Ляйен отметила, что "у нас есть политическое соглашение по этому поводу", и что в последние недели было видно, что "интерес резко растет".

"Итак, что нам нужно сейчас, когда мы внесли юридическое предложение на стол, и мы надеемся и ожидаем, что Совет ЕС примет юридическое предложение в ближайшие дни", - сказала фон дер Ляйен.

Дополнение

18 октября Еврокомиссия внесла предложение для решения проблемы высоких цен на газ в ЕС и обеспечения безопасности поставок этой зимой. Она предложила для этого совместные закупки газа, механизм потолка цен на газ на бирже TTF, усилия по уменьшению спроса на газ в частности.

Сообщалось, что министры энергетики ЕС снова соберутся на еще один внеочередной энергетический совет Евросоюза перед Рождеством — скорее всего, 13 декабря — на фоне широкого неодобрения предложения Брюсселя относительно потолка цен на газ.