Боротьба з високими цінами на газ в ЄС: у Єврокомісії очікують схвалення своєї пропозиції найближчими днями

Цитата

На запитання щодо платформи спільних закупівель, яку Єврокомісія запропонувала у межах пропозиції щодо боротьби з високими цінами на газ у ЄС, фон дер Ляєн зауважила, що "ми маємо політичну угоду з цього приводу", і що протягом останніх тижнів було видно, що "інтерес різко зростає".

"Отже, що нам потрібно зараз, коли ми внесли юридичну пропозицію на стіл, і ми сподіваємось і очікуємо, що Рада ЄС ухвалить юридичну пропозицію найближчими днями", - сказала фон дер Ляєн.

Доповнення

18 жовтня Єврокомісія внесла пропозицію для вирішення проблеми високих цін на газ в ЄС і забезпечення безпеки постачання цієї зими. Вона запропонувала задля цього спільні закупівлі газу, механізм стелі цін на газ на біржі TTF, зусилля щодо зменшення попиту на газ зокрема.

Повідомлялося, що міністри енергетики ЄС знову зберуться на ще одну позачергову енергетичну раду Євросоюзу перед Різдвом — швидше за все, 13 грудня — на тлі широкого несхвалення пропозиції Брюсселя щодо стелі цін на газ.