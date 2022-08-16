Борьба с голодом: из украинского порта вышло судно с зерном в Эфиопию
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Первое зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН судно с зерном для Эфиопии – Brave Commander – отправилось из порта "Южный" в Одесской области. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, пишет УНН.
Цитата
"Brave Commander вышел из морского порта "Южный". Я благодарен ООН и Всемирной продовольственной программе (WFP) за вашу поддержку и всю тяжелую работу, которую вы проделали. Ожидается, что грузовое судно прибудет в Эфиопию через две недели", - написал Кубраков в Twitter.
Судно зафрахтовано в рамках Всемирной продовольственной программы ООН и направлено через порт Джибути в Эфиопию.
Детали
По данным Минобороны Турции, в рамках отгрузки зерна на утро 16 августа всего из украинских портов с грузом кукурузы и пшеницы вышло 5 судов: 2 из "Южного" и 3 из "Черноморска".
Кроме того, сегодня Совместный координационный центр, как отмечается, проинспектирует 4 судна, которые отправятся в украинские порты.
Дополнение
Эфиопия уже второй год подряд страдает от рекордной засухи и вооруженного противостояния. Так, по оценкам, в Эфиопии 5,9 млн человек страдают от острой нехватки продуктов питания.
Отправку зерна разблокировали в рамках "зернового соглашения", подписанного 22 июля с участием Украины, Турции, ООН и рф.