Борьба с голодом: из украинского порта вышло судно с зерном в Эфиопию

Цитата

"Brave Commander вышел из морского порта "Южный". Я благодарен ООН и Всемирной продовольственной программе (WFP) за вашу поддержку и всю тяжелую работу, которую вы проделали. Ожидается, что грузовое судно прибудет в Эфиопию через две недели", - написал Кубраков в Twitter.

Судно зафрахтовано в рамках Всемирной продовольственной программы ООН и направлено через порт Джибути в Эфиопию.

Детали

По данным Минобороны Турции, в рамках отгрузки зерна на утро 16 августа всего из украинских портов с грузом кукурузы и пшеницы вышло 5 судов: 2 из "Южного" и 3 из "Черноморска".

Кроме того, сегодня Совместный координационный центр, как отмечается, проинспектирует 4 судна, которые отправятся в украинские порты.

Дополнение

Эфиопия уже второй год подряд страдает от рекордной засухи и вооруженного противостояния. Так, по оценкам, в Эфиопии 5,9 млн человек страдают от острой нехватки продуктов питания.

Отправку зерна разблокировали в рамках "зернового соглашения", подписанного 22 июля с участием Украины, Турции, ООН и рф.