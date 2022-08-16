Боротьба з голодом: з українського порту вийшло судно з зерном в Ефіопію
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Перше зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН судно з зерном для Ефіопії - Brave Commander - вирушило з порту "Південний" на Одещині. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, пише УНН.
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"Brave Commander вийшов із морського порту "Південний". Я вдячний ООН та Всесвітній продовольчій програмі (WFP) за вашу підтримку та всю важку роботу, яку ви проробили. Очікується, що вантажне судно прибуде до Ефіопії за два тижні", - написав Кубраков у Twitter.
Судно зафрахтоване в межах Світової продовольчої програми ООН і буде направлено через порт Джибуті до Ефіопії.
Деталі
За даними Міноборони Туреччини, у межах відвантаження зерна на ранок 16 серпня всього з українських портів із вантажем кукурудзи та пшениці вийшло 5 суден: 2 з "Південного" та 3 з "Чорноморська".
Окрім того, сьогодні Спільний координаційний центр, як зазначається, проінспектує 4 судна, які вирушать до українських портів.
Доповнення
Ефіопія уже другий рік поспіль потерпає від рекордної посухи та збройного протистояння. Так, за оцінками, в Ефіопії 5,9 млн осіб страждають від гострої нестачі продуктів харчування.
Відправку зерна розблокували у межах "зернової угоди", підписаної 22 липня за участю України, Туреччини, ООН та рф.