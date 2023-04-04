Борьба с загрязнением окружающей среды: в Англии хотят запретить влажные салфетки

ukru
Эксклюзив
12:17 • 22275 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 102405 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 130485 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 120142 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 134152 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 116803 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 131301 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 125329 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 109043 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102753 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 136065 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 118454 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 121024 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 116697 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

09:19 • 114648 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 213114 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 243725 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 183105 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 188924 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 224552 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 6061 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 77885 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 112009 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 120116 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 135633 просмотра
Актуальное
Борьба с загрязнением окружающей среды: в Англии хотят запретить влажные салфетки

Борьба с загрязнением окружающей среды: в Англии хотят запретить влажные салфетки

Киев • УНН

 • 1092801 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Англии планируют запретить влажные салфетки, содержащие пластик. Такой запрет будет внедрен в соответствии с планами борьбы с загрязнением воды, передает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

В Англии планируют запретить влажные салфетки, которые содержат в составе пластик. Об этом сообщила Министр по вопросам окружающей среды Великобритании Тереза Коффи.

По словам Коффи, запрет на пластиковые салфетки должен вступить в силу в следующем году. Это внедрение является частью плана улучшения качества воды в Англии, где ни одна река или водный путь не является полностью чистыми.

Согласно данным Water UK, влажные салфетки, которые были смыты в унитаз, вызывают 93% загрязнения канализации, включая так называемые пробки. Их устранение стоит властям около 100 миллионов фунтов стерлингов в год.

По подсчетам, в 2021 году около 90% утилизируемых салфеток содержали пластик. При этом власти отмечают, что пластик не разрушается в естественной среде, а со временем такие салфетки зацепляются и слипаются, в результате чего сточные воды перестают проходить по трубам.

Дополнение

В 2018 году правительство Англии впервые заявило, что планирует отказаться от пластиковых отходов, включая влажные салфетки. На правительственных консультациях в 2021 году 96% людей заявили, что поддерживают эту идею. Тем не менее в этом году, правительство решило не запрещать использование влажных салфеток.

Некоторые из компаний, в том числе Boots и Tesco, уже прекратили продажу влажных салфеток, содержащих пластик.

Запрет на влажные салфетки является частью стратегии под названием "План по воде". Благодаря ему Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (Defra) хочет улучшить качество воды в Англии. Стратегия включает потенциальный запрет на некоторые виды химикатов во влажных салфетках.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы