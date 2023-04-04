Борьба с загрязнением окружающей среды: в Англии хотят запретить влажные салфетки

Детали

В Англии планируют запретить влажные салфетки, которые содержат в составе пластик. Об этом сообщила Министр по вопросам окружающей среды Великобритании Тереза Коффи.

По словам Коффи, запрет на пластиковые салфетки должен вступить в силу в следующем году. Это внедрение является частью плана улучшения качества воды в Англии, где ни одна река или водный путь не является полностью чистыми.

Согласно данным Water UK, влажные салфетки, которые были смыты в унитаз, вызывают 93% загрязнения канализации, включая так называемые пробки. Их устранение стоит властям около 100 миллионов фунтов стерлингов в год.

По подсчетам, в 2021 году около 90% утилизируемых салфеток содержали пластик. При этом власти отмечают, что пластик не разрушается в естественной среде, а со временем такие салфетки зацепляются и слипаются, в результате чего сточные воды перестают проходить по трубам.

Дополнение

В 2018 году правительство Англии впервые заявило, что планирует отказаться от пластиковых отходов, включая влажные салфетки. На правительственных консультациях в 2021 году 96% людей заявили, что поддерживают эту идею. Тем не менее в этом году, правительство решило не запрещать использование влажных салфеток.

Некоторые из компаний, в том числе Boots и Tesco, уже прекратили продажу влажных салфеток, содержащих пластик.

Запрет на влажные салфетки является частью стратегии под названием "План по воде". Благодаря ему Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (Defra) хочет улучшить качество воды в Англии. Стратегия включает потенциальный запрет на некоторые виды химикатов во влажных салфетках.