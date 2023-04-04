Боротьба із забрудненням навколишнього середовища: в Англії хочуть заборонити вологі серветки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. В Англії планують забороныты вологі серветки, що містять пластик. Така заборона буде впроваджена відповідно до планів боротьби з забрудненням води, передає УНН з посиланням на BBC.
Деталі
В Англії планують заборонити вологі серветки, які містять у складі пластик. Про це повідомила Міністр з питань навколишнього середовища Великобританії Тереза Коффі.
За словами Коффі, заборона на пластикові серветки повынна набути чинності наступного року.Це впровадження є частиною плану покращення якості води в Англії, де жодна річка або водний шлях не є повністю чистими.
Згідно з даними Water UK, вологі серветки, які були змиті в унітаз, викликають 93% забруднення каналізації, включаючи так звані корки. Їх усунення коштує владі близько 100 мільйонів фунтів стерлінгів на рік.
За підрахунками, у 2021 році близько 90% утилізованих серветок містили пластик. При цьому влада зазначає, що пластик не руйнується у природному середовищі, а згодом такі серветки зачіплюються і злипаються, внаслідок чого стічні води перестають проходити трубами.
Доповнення
У 2018 році уряд Англії вперше заявив, що планує відмовитися від пластикових відходів, включаючи вологі серветки. На урядових консультаціях у 2021 році 96% людей заявили, що підтримують цю ідею. Проте, у цьому році, уряд вирішив не забороняти використання вологих серветок.
Деякі з компаній, у тому числі Boots та Tesco, вже припинили продаж вологих серветок, що містять пластик.
Заборона на вологі серветки є частиною стратегії під назвою "План з води". Завдяки йому Міністерство довкілля, продовольства та сільського господарства (Defra) хоче покращити якість води в Англії. Стратегія включає потенційну заборону на деякі види хімікатів у вологих серветках.