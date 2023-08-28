Боролись с последствиями наводнения в Словении: украинские спасатели расширили более полутора тысяч метров реки
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. После 17 дней работы в Словении по ликвидации наводнения и помощи в восстановлении, украинские спасатели возвращаются в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram – канал ГСЧС.
Детали
Во время 17 дней восстановительных работ в Словении специалисты ГСЧС разбирали дома и конструкции, разрушенные паводком. Расчистили и расширили более полутора тысяч метров реки, укрепили около 1300 метров берега.
Переместили более 53 тысяч кубометров грунта, камня и ила и изменили русло на одном из участков, чтобы уберечь жилые дома от большой воды.
Кроме этого, перевезли 11 единиц тяжелой инженерной техники других стран, которые работали рядом, в районы, где проводились работы. Общий маршрут, которые выполнили водители ГСЧС, составил более 1800 км.
“Задачи, которые были поставлены перед украинскими спасателями, выполнены в полном объеме. Управление гражданской защиты и ликвидации чрезвычайных ситуаций Министерства обороны Республики Словения направило письмо-благодарность Украине за помощь, оказанную в ликвидации последствий паводка. С чувством удовлетворения от проделанной работы наши спасатели возвращаются домой”, — отмечают в сообщении.
Местные жители поднимали украинские флаги, дети угощали сладостями, кофе и дарили рисунки украинским спасателям.
Напомним
12 августа полсотни украинских спасателей отправились в Словению, чтобы помочь бороться с последствиями наводнения.
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