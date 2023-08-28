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Боролись із наслідками повені у Словенії: українські рятувальники розширили понад півтори тисячі метрів річки

Боролись із наслідками повені у Словенії: українські рятувальники розширили понад півтори тисячі метрів річки

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Після 17 днів роботи у Словенії з ліквідації повені та допомоги у відновленні, українські рятувальники повертаються до України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram – канал ДСНС.

Деталі

Під час 17 днів відновлювальних робіт у Словені фахівці ДСНС розбирали будинки та конструкції, зруйновані паводком. Розчистили та розширили понад півтори тисячі метрів річки, укріпили близько 1300 метрів берега.

Перемістили понад 53 тисячі кубометрів ґрунту, каменю та намулу та змінили русло на одній із ділянок, щоб уберегти житлові будинки від великої води.

Окрім цього, перевезли 11 одиниць важкої інженерної техніки інших країн, що працювали поруч, до районів, де проводились роботи. Загальний маршрут, які виконали водії ДСНС, склав понад 1800 км.

“Завдання, що були поставлені перед українськими рятувальниками, виконані в повному обсязі. Управління цивільного захисту та ліквідації надзвичайних ситуацій Міністерства оборони Республіки Словенія направила лист-подяку Україні за допомогу, надану в ліквідації наслідків паводку. З відчуттям задоволення від виконаної роботи наші рятувальники повертаються додому”, — зазначають в повідомленні.

Місцеві жителі піднімали українські прапори, діти пригощали солодощами, кавою та дарували малюнки українським рятувальникам.

Нагадаємо

12 серпня пів сотні українських рятувальників відправились до Словенії, або допомогти боротись з наслідками повені.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Словенія приєдналася до декларації G7 щодо безпекових гарантій для України — Зеленський

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