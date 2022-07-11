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Борис Джонсон воздерживается от поддержки преемника

Борис Джонсон воздерживается от поддержки преемника

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июля. УНН. Борис Джонсон в понедельник отказался поддержать любого кандидата, претендующего на его место в должности премьер-министра Великобритании, в своем первом публичном выступлении после того, как его заставили уйти в отставку. Об этом УНН пишет ссылаясь на AFP.

Детали

Во время визита в научно-исследовательский институт в Лондоне Джонсона прямо спросили, поддержит ли он преемника.

«Работа премьер-министра на данном этапе состоит в том, чтобы разрешить партии принять решение, разрешить ей продолжить работу и продолжать реализацию проектов, для реализации которых мы были избраны».

«Я не хочу больше говорить обо всем этом, – сказал он. - Идет конкурс, и это произошло, и вы знаете, я не хотел бы портить какие-либо шансы, предлагая свою поддержку. Мне просто нужно продолжать, и последние несколько дней или недель… конституционная функция премьер-министра в этой ситуации состоит в том, чтобы продолжать выполнять мандат. И это то, что я делаю», – добавил он.

«Чем больше мы сосредотачиваемся на людях, которые нас выбирают… и чем меньше мы говорим о политике в Вестминстере, тем счастливее мы все будем».

Дополнение

58-летний Джонсон объявил о своей отставке с поста лидера Консервативной партии в прошлый четверг, но остается на Даунинг-стрит, пока не будет найдена замена.

Сейчас 11 претендентов заявили о своем намерении участвовать во внутреннем конкурсе на лидерство, и партия, как ожидается, наметит график позже в понедельник.

Добавим

Среди лидеров в гонке бывшие министр фининсов Сунак Риши и министр здравоохранения Саджид Джавид.

Министр иностранных дел Лиз Трасс и новоназначенный министр финансов Надхим Захави также баллотируются. Министр внутренних дел Прити Патель, как сообщается, также рассматривает предложение.

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