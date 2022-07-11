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Борис Джонсон утримується від підтримки наступника

Борис Джонсон утримується від підтримки наступника

Київ • УНН

 • 157240 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Борис Джонсон у понеділок відмовився підтримати будь-якого кандидата, який претендує на його місце на посаді прем'єр-міністра Великої Британії, у своєму першому публічному виступі після того, як його змусили піти у відставку. Про це УНН пише посилаючись AFP.

Деталі

Під час візиту до науково-дослідного інституту в Лондоні Джонсона прямо запитали, чи він підтримає наступника.

«Робота прем'єр-міністра на даному етапі полягає в тому, щоб дозволити партії ухвалити рішення, дозволити їй продовжити роботу та продовжувати реалізацію проектів, для реалізації яких ми були обрані».

«Я не хочу більше говорити про все це, – сказав він. - Йде конкурс, і це сталося, і ви знаєте, я не хотів би псувати будь-які шанси, пропонуючи свою підтримку. Мені просто потрібно продовжувати, і останні кілька днів чи тижнів... конституційна функція прем'єр-міністра в цій ситуації полягає в тому, щоб продовжувати виконувати мандат. І це те, що я роблю», - додав він.

«Чим більше ми зосереджуємося на людях, які нас обирають… і чим менше ми говоримо про політику у Вестмінстері, тим щасливішими ми всі будемо».

Доповнення

58-річний Джонсон оголосив про свою відставку з посади лідера Консервативної партії минулого четверга, але залишається на Даунінг-стріт, поки не буде знайдено заміну.

Наразі 11 претендентів заявили про свій намір брати участь у внутрішньому конкурсі на лідерство, і партія, як очікується, намітить графік пізніше у понеділок.

Додамо

Серед лідерів у гонці колишні міністр фінінсів Сунак Ріші та міністр охорони здоров'я Саджид Джавід.

Міністр закордонних справ Ліз Трасс та новопризначений міністр фінансів Надхім Захаві також балотуються. Міністр внутрішніх справ Пріті Патель, як повідомляється, також розглядає пропозицію.

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