Долги за электроэнергию не будут погашать за счет госбюджета
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Долги потребителей за электроэнергию, которые образовались перед поставщиками ресурса не будут погашать за счет средств госбюджета. Об этом сообщил на заседании правительства министр финансов Александр Данилюк, передает корреспондент УНН.
"Министерство энергетики и угольной промышленности и Министерство финансов согласовали ряд положений проекта закона "Об особенностях погашения образовавшейся задолженности на оптовом рынке электрической энергии".
Мы убрали любые требования, касающиеся компенсации, погашение задолженности за счет бюджета.
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Также при признании подтвержденной задолженности, требующей погашения, надо учесть ранее погашенную кредитором не задолженность", - сообщил он.
Напомним, плохое состояние расчетов за электроэнергию и крупнейший прирост задолженности в 2017 году наблюдается у предприятий угольной отрасли.