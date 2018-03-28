Долги за электроэнергию не будут погашать за счет госбюджета

"Министерство энергетики и угольной промышленности и Министерство финансов согласовали ряд положений проекта закона "Об особенностях погашения образовавшейся задолженности на оптовом рынке электрической энергии".

Мы убрали любые требования, касающиеся компенсации, погашение задолженности за счет бюджета.

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Также при признании подтвержденной задолженности, требующей погашения, надо учесть ранее погашенную кредитором не задолженность", - сообщил он.

Напомним, плохое состояние расчетов за электроэнергию и крупнейший прирост задолженности в 2017 году наблюдается у предприятий угольной отрасли.