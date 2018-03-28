Борги за електроенергію не погашатимуть за кошти держбюджету
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Борги споживачів за електроенергію, що утворилися перед постачальникам ресурсу не погашатимуть за рахунок коштів держбюджету. Про це повідомив на засіданні уряду міністр фінансів Олександр Данилюк, передає кореспондент УНН.
"Міністерство енергетики та вугільної промисловості та Міністерство фінансів погодили низку положень проекту закону "Про особливості погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії".
Ми прибрали будь-які вимоги, що стосуються компенсації, погашення заборгованості за рахунок бюджету.
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Також під час визнання підтвердженої заборгованості, яка потребує погашення, треба врахувати раніше погашену кредиторну заборгованість", - повідомив він.
Нагадаємо, найгірший стан розрахунків за електроенергію та найбільший приріст заборгованості у 2017 році спостерігається у підприємств вугільної галузі.