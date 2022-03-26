Бомбардировщик и БПЛА "распрощались с жизнью" в зоне ответственности ПК "Восток"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Украинские военные на восточном направлении уничтожили две вражеские цели. Об этом информирует в субботу Воздушное командование "Восток" в Facebook, пишет УНН.
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“Зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил в зоне ответственности воздушного командования "Восток" уничтожены две вражеские цели. Так на Слобожанском направлении полночь напоролся на праведный огонь ПВО бомбардировщик, днем "распрощался с жизнью" БПЛА”, - сообщили в командовании.
Напомним
Как писал УНН, за минувшие сутки украинские военные уничтожили: три самолета, три БПЛА, один вертолет и, по меньшей мере, пять вражеских ракет.