Бомбардировщик и БПЛА "распрощались с жизнью" в зоне ответственности ПК "Восток"

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“Зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил в зоне ответственности воздушного командования "Восток" уничтожены две вражеские цели. Так на Слобожанском направлении полночь напоролся на праведный огонь ПВО бомбардировщик, днем "распрощался с жизнью" БПЛА”, - сообщили в командовании.

Напомним

Как писал УНН, за минувшие сутки украинские военные уничтожили: три самолета, три БПЛА, один вертолет и, по меньшей мере, пять вражеских ракет.