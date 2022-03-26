Бомбардувальник та БПЛА "розпрощались з життям" в зоні відповідальності ПК "Схід"

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“Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил в зоні відповідальності повітряного командування "Схід" знищено дві ворожі цілі. Так на Слобожанському напрямку опівночі напоровся на праведний вогонь ППО бомбардувальник, вдень "розпрощався з життям" БПЛА”, - повідомили в командуванні.

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Як писав УНН, за минулу добу українські військові знищили: три літаки, три БПЛА, один вертоліт і, щонайменше, пʼять ворожих ракет.