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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Болтон: приятно было заявить о непризнании аннексии Крыма на встрече Путина и Трампа

Киев • УНН

 • 12468 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Соединенные Штаты Америки еще раз подтвердили непризнание незаконной аннексии Крыма во время встречи лидеров РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа в Хельсинки. Об этом заявил в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время встречи с Президентом Украины Петром Порошенко, передает корреспондент УНН.

Болтон: приятно было заявить о непризнании аннексии Крыма на встрече Путина и Трампа

"Вы говорили о декларации, которую мы сделали относительно непризнания незаконной аннексии Крыма. Это все берет начало от американских традиций непризнания незаконных аннексий", - сказал Болтон.

Он напомнил, что еще в 1931-1932 годах США не признали аннексию Японией Манчжурии.

"Это и декларация 1940-х годов, когда также было непризнание по Балтийским республикам. Это - политический сигнал с нашей позиции, который имеет очень большое значение, и нам было очень приятно еще раз это сделать - подтвердить во время встречи Путина и Трампа в Хельсинки, так как это признал президент Путин во время пресс-конференции. Это - прекрасная возможность для нас усилить отношения", - сказал он.

Напомним, ранее Джон Болтон сообщил, что Дональд Трамп отметил солидарности и поддержке Соединенных Штатов независимой Украины.

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