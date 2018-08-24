Болтон: приятно было заявить о непризнании аннексии Крыма на встрече Путина и Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Соединенные Штаты Америки еще раз подтвердили непризнание незаконной аннексии Крыма во время встречи лидеров РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа в Хельсинки. Об этом заявил в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время встречи с Президентом Украины Петром Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Вы говорили о декларации, которую мы сделали относительно непризнания незаконной аннексии Крыма. Это все берет начало от американских традиций непризнания незаконных аннексий", - сказал Болтон.
Он напомнил, что еще в 1931-1932 годах США не признали аннексию Японией Манчжурии.
"Это и декларация 1940-х годов, когда также было непризнание по Балтийским республикам. Это - политический сигнал с нашей позиции, который имеет очень большое значение, и нам было очень приятно еще раз это сделать - подтвердить во время встречи Путина и Трампа в Хельсинки, так как это признал президент Путин во время пресс-конференции. Это - прекрасная возможность для нас усилить отношения", - сказал он.
Напомним, ранее Джон Болтон сообщил, что Дональд Трамп отметил солидарности и поддержке Соединенных Штатов независимой Украины.