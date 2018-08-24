Болтон: приємно було заявити про невизнання анексії Криму на зустрічі Путіна і Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Сполучені Штати Америки ще раз підтвердили невизнання незаконної анексії Криму під час зустрічі лідерів РФ Володимира Путіна і США Дональда Трампа у Гельсінкі. Про це заявив у п’ятницю помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком, передає кореспондент УНН.
“Ви говорили про декларацію, яку ми зробили щодо невизнання незаконної анексії Криму. Це все походить від американських традицій невизнання незаконних анексій”, — сказав Болтон.
Він згадав, що ще в 1931-32 роках США не визнали анексію Японією Манчжурії.
“Це і декларація 1940-х років, коли також було невизнання щодо Балтійських республік. Це — політичний сигнал з нашої позиції, який має дуже велике значення, і нам було дуже приємно ще раз це зробити — підтвердити під час зустрічі Путіна і Трампа у Гельсінкі, так як це визнав президент Путін під час прес-конференції. Це — надзвичайна можливість для нас посилити стосунки”, — сказав він.
Нагадаємо, раніше Джон Болтон повідомив, що Дональд Трамп наголосив на солідарності та підтримці Сполучених Штатів незалежної України.