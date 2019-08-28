Организация встречи Трампа и Зеленского в Варшаве обрабатывается - Болтон

"У меня была честь встретиться с Зеленским в течение 1,5 часов и с другими членами Офиса Президента. Мы обсуждали широкий круг вопросов, интересующих руководство наших обеих стран. Я также выразил наши ожидания относительно встречи в Варшаве двух президентов. И мы за несколько дней начнем прорабатывать организацию этой встречи", - сказал Болтон.

Также он отметил, что США и в дальнейшем в своих позициях являются твердыми по поддержке суверенитета и независимости Украины и солидарны с украинским народом.

Напомним, МИД Китая отреагировало на заявление Болтона об экономической политике Китая, сделанным в Украине.