Організація зустрічі Трампа і Зеленського у Варшаві опрацьовується - Болтон
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Радник з національної безпеки США Джон Болтон висловив очікування щодо зустрічі президентів України Володимира Зеленського та США Дональда Трампа у Варшаві. Про це він повідомив на пресконференції під час візиту до Києві, передає кореспондент УНН.
"У мене була честь зустрітися із Зеленським протягом 1,5 години та з іншими членами Офісу Президента. Ми обговорювали широке коло питань, що цікавлять керівництво наших обох країн. Я також висловив наші очікування щодо зустрічі у Варшаві двох президентів. І ми за кілька днів опрацьовуватимемо організацією цієї зустрічі", - сказав Болтон.
Також він наголосив на тому, що США і надалі в своїх позиціях є твердими щодо підтримки суверенітету і незалежності України і солідарні з українським народом.
Нагадаємо, МЗС Китаю відреагувало на заяву Болтона про економічну політику Китаю, зроблену в Україні.