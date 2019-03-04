Болтон: любые угрозы Гуайдо встретят решительный и значительный ответ со стороны США
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты и их союзники дадут решительный ответ, если руководство Венесуэлы задержит лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, которого в Вашингтоне считают легитимным временно исполняющим обязанности президента страны, передает УНН.
“Временный президент Хуан Гуайдо объявил, что планирует вернуться в Венесуэлу. Любые угрозы или действия против его безопасного возвращения будут встречены решительным и значительным ответом со стороны Соединенных Штатов и международного сообщества”, — написал Болтон в Twitter.
Гуайдо в воскресенье заявил, что намерен вернуться в Венесуэлу в понедельник.
Как сообщал УНН, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в воскресенье заявил, что если власти Боливарианской Республики арестуют его, то администрация президента Николаса Мадуро совершит “одну из последних ошибок”.