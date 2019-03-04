Гуайдо: мій арешт стане останньою помилкою влади Венесуели

“Якщо режим наважиться схопити мене, це буде однією з його останніх помилок”, — сказав Гуайдо, чий виступ транслювався в додатку Periscope.

В якості наслідків Гуайдо назвав “мобілізацію населення”. “Також у наших міжнародних союзників є чіткі інструкції на цей випадок”, — підкреслив він. Політик додав, що повернеться до Венесуели в понеділок, 4 березня.

Раніше Верховний суд Венесуели заборонив Гуайдо виїжджати з країни, однак йому вдалося втекти. 22 лютого він прибув до прикордонного колумбійське місто Кукута, де знаходиться центр розподілу гуманітарної допомоги для жителів Венесуели. Протягом тижня він відвідав Колумбію, Бразилію, Парагвай, Аргентину і Еквадор.

У середу парламент Венесуели, контрольований опозицією, дозволив Гуайдо перебувати за межами республіки “більше п’яти днів з 23 лютого”.

Як повідомляв УНН, Болтон назвав проблемою кубинський вплив у Венесуелі.