Гуайдо: мій арешт стане останньою помилкою влади Венесуели
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо в неділю заявив, що якщо влада Боліваріанської Республіки заарештують його, то адміністрація президента Ніколаса Мадуро зробить "одну з останніх помилок", інформує УНН.
“Якщо режим наважиться схопити мене, це буде однією з його останніх помилок”, — сказав Гуайдо, чий виступ транслювався в додатку Periscope.
В якості наслідків Гуайдо назвав “мобілізацію населення”. “Також у наших міжнародних союзників є чіткі інструкції на цей випадок”, — підкреслив він. Політик додав, що повернеться до Венесуели в понеділок, 4 березня.
Раніше Верховний суд Венесуели заборонив Гуайдо виїжджати з країни, однак йому вдалося втекти. 22 лютого він прибув до прикордонного колумбійське місто Кукута, де знаходиться центр розподілу гуманітарної допомоги для жителів Венесуели. Протягом тижня він відвідав Колумбію, Бразилію, Парагвай, Аргентину і Еквадор.
У середу парламент Венесуели, контрольований опозицією, дозволив Гуайдо перебувати за межами республіки “більше п’яти днів з 23 лютого”.
Як повідомляв УНН, Болтон назвав проблемою кубинський вплив у Венесуелі.