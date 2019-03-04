Болтон: будь-які погрози Гуайдо зустрінуть рішучу і значну відповідь з боку США
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Сполучені Штати та їхні союзники дадуть рішучу відповідь, якщо керівництво Венесуели затримає лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо, якого у Вашингтоні вважають легітимним тимчасово виконуючим обов’язки президента країни, передає УНН.
“Тимчасовий президент Хуан Гуайдо оголосив, що планує повернутися до Венесуели. Будь-які погрози або дії проти його безпечного повернення будуть зустрінуті рішучою і значною відповіддю з боку Сполучених Штатів та міжнародної спільноти”, — написав Болтон в Twitter.
Гуайдо в неділю заявив, що має намір повернутися до Венесуели в понеділок.
Як повідомляв УНН, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо в неділю заявив, що якщо влада Боліваріанської Республіки заарештують його, то адміністрація президента Ніколаса Мадуро зробить “одну з останніх помилок”.