Больше всего в энергетике и агропромышленном секторе: в Украине от мобилизации забронировано около 540 тысяч человек

В Украине от мобилизации забронировано около 540 тысяч человек. Больше всего - в энергетике, агропромышленном секторе, промышленности, производстве и транспорте. Такие данные обнародовали в Европейской бизнес ассоциации после встречи с Председателем Комитета ВРУ по вопросам экономического развития, и автором модели экономического бронирования Дмитрием Наталухой, передает УНН.

"Сейчас от мобилизации забронировано около 540 тысяч человек, больше всего - в энергетике, агропромышленном секторе, промышленности, производстве и транспорте. В то же время наибольшую мобилизационную нагрузку несет именно белый бизнес, который трудоустраивает людей официально", - говорится в сообщении.

По данным ЕБА, сейчас около 2,7 млн мужчин в возрасте 25-60 лет официально трудоустроены, а 600 тысяч - активные ФЛП. В то же время около 1 млн мужчин, вероятно, находятся в теневом секторе, поскольку информация об их трудоустройстве у государства отсутствует.

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