"Налог на трусость": Стефанчук высказался о привязке бронирования к уровню доходов

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук допускает возможность изменения системы бронирования граждан от мобилизации таким образом, чтобы это бронирование зависело от уровня доходов человека. Хотя сам он относится к такой идее скептически. Об этом он сказал в интервью Суспільному, передает УНН.

"В свое время, если не ошибаюсь, в 12 или 13-м веке в Англии, существовал такой "налог на трусость". Когда платили деньги для того, чтобы не идти в рыцари. И этот налог потом существовал в очень многих странах. Я не знаю исторически страну, где это сработало", - отметил Стефанчук.

Но, по словам Стефанчука, экономический аспект этого вопроса - "не последняя вещь".

В Минэкономики обозначили шаги, которые нужно осуществить для усовершенствования системы бронирования

"На одного воина, который защищает Украину, должно быть восемь человек, которые обеспечивают экономически содержание этого воина. Экономика - это тоже не последняя вещь. Надо находить те меры и средства, которые могут способствовать поднятию уровня экономики", - добавил Стефанчук.

Контекст

Накануне депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что правительство планирует связать возможность получения бронирования от мобилизации с уровнем заработной платы. По его данным, бронирование в частности смогут получить те, кто получает зарплату от 35 тысяч гривен, платит НДФЛ не менее 6,3 тысячи гривен и ЕСВ объемом не менее 7,7 тысячи гривен.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что правительство работает над тем, чтобы сделать параметры бронирования справедливыми.

По его словам, для бронирования от мобилизации будут учитывать в частности уплату налогов и размер зарплаты.