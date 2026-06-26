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Больницы Парижа почти переполнены из-за аномальной жары и работают на пределе возможностей

Киев • УНН

 • 882 просмотра

Больницы Парижа работают на пределе возможностей из-за аномальной жары. Во Франции вводят ограничения на алкоголь, температура превысила 40 градусов.

Больницы Парижа почти переполнены из-за аномальной жары и работают на пределе возможностей

Больницы Парижа и его пригородов работают почти на пределе своих возможностей из-за аномальной жары, охватившей Францию. На фоне экстремально высоких температур власти принимают дополнительные меры для реагирования на последствия погодных условий, сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

По данным французских правоохранителей, с пятницы в стране также вводят жесткие ограничения на продажу и потребление алкоголя, чтобы снизить риски для здоровья населения и количество чрезвычайных ситуаций.

Температура превысила 40 градусов

Западная Европа уже несколько дней страдает от мощной волны жары. Во Франции второй день подряд зафиксировали самый жаркий день за всю историю метеорологических наблюдений. В отдельных регионах температура воздуха превысила +40°C.

Глава Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата заявил, что нынешняя жара в Европе оказалась даже сильнее, чем предполагали климатические модели, что свидетельствует об усилении последствий глобального изменения климата.

Волна жары в Европе: более 100 млн человек подвергаются температуре выше 35°C, уже известно о десятках смертей25.06.26, 14:10 • 5200 просмотров

Степан Гафтко

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