Больницы в Киевской области принимают пациентов из "Охматдета" и других пострадавших после атаки рф - глава ОВА

Медучреждения Киевской области со вчерашнего дня принимают пациентов из "Охматдета" и других пострадавших. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, пишет УНН.

Детали

"Во исполнение задания Президента Украины Киевская область присоединилась к помощи пострадавшим во время вчерашней ракетной атаки. Со вчерашнего дня медучреждения области начали принимать первых пациентов из "Охматдета", а также раненых. Сейчас пациентов приняли в трех областных медучреждениях, в том числе и в больнице, которая оказывает медпомощь больным онкологией", - отметил Кравченко.

В общем, по его словам, маленьких пациентов, взрослых и медперсонал готовы принять 8 медучреждений Киевской области, как областных, так и районных. Развернули более 430 коек. Делается все, чтобы помочь детям вовремя получать необходимое лечение.

Начальник Киевской ОВА отметил, что наготове также дополнительные экстренные медицинские бригады. При необходимости они смогут транспортировать пациентов "Охматдета" в определенные учреждения области.

Кроме того, добавил он, медицинские учреждения области также готовы помочь с лекарствами, которые есть у них в наличии. К помощи также приобщаются как украинские, так и международные благотворительные организации.

"Весь мир увидел уничтоженную российскими террористами детскую больницу. Пострадали маленькие пациенты, их родители, медперсонал. Били по самым беззащитным - больным детям. Наша задача - максимально помочь тем, кто в этом крайне нуждается", - подчеркнул Кравченко.

На территории "Охматдета" завершили аварийно-спасательные работы: двое погибших и 32 раненых