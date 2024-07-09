Больницы в Киевской области принимают пациентов из "Охматдета" и других пострадавших после атаки рф - глава ОВА

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Ростовской области после взрывов загорелась электроподстанция

В Ростовской области после взрывов загорелась электроподстанция

  •  97068 просмотра
В России умер глава госэкспертизы Минобороны России

В России умер глава госэкспертизы Минобороны России

  •  105739 просмотра
США выделили Польше 2 млрд долларов на вооружение

США выделили Польше 2 млрд долларов на вооружение

  •  108226 просмотра
Партизаны провели диверсию на главной железной дороге, которая соединяет Россию и оккупированную Донетчину

Партизаны провели диверсию на главной железной дороге, которая соединяет Россию и оккупированную Донетчину

  •  97514 просмотра
НАБУ и САП снова не хватает реформ и средств для эффективной работы - аудит

НАБУ и САП снова не хватает реформ и средств для эффективной работы - аудит

  •  102346 просмотра
публикации
Коллаборационизм? Как бизнес одесских предпринимателей Грозы и Науменко связан с россией

Коллаборационизм? Как бизнес одесских предпринимателей Грозы и Науменко связан с россией
Эксклюзив

  •  90490 просмотра
НАБУ и САП снова не хватает реформ и средств для эффективной работы - аудит

НАБУ и САП снова не хватает реформ и средств для эффективной работы - аудит

  •  102346 просмотра
Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине

Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине
Эксклюзив

5 июля 2024, 13:28  •  334136 просмотра
Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

5 июля 2024, 10:59  •  299911 просмотра
В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

5 июля 2024, 09:45  •  301310 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
9 июля: День газели, Международный день уничтожения стрелкового оружия

9 июля: День газели, Международный день уничтожения стрелкового оружия

  •  48155 просмотра
8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

8 июля 2024, 03:03  •  163294 просмотра
Джон Сина объявил об уходе из WWE после WrestleMania 2025

Джон Сина объявил об уходе из WWE после WrestleMania 2025

7 июля 2024, 18:07  •  120740 просмотра
7 июля: Всемирный день шоколада, День работников морского и речного флота Украины

7 июля: Всемирный день шоколада, День работников морского и речного флота Украины

7 июля 2024, 03:03  •  123461 просмотра
6 июля: Международный день Днепра, Всемирный день кардиолога, мусульманский Новый год

6 июля: Международный день Днепра, Всемирный день кардиолога, мусульманский Новый год

6 июля 2024, 03:19  •  128309 просмотра
Актуальное
Больницы в Киевской области принимают пациентов из "Охматдета" и других пострадавших после атаки рф - глава ОВА

Больницы в Киевской области принимают пациентов из "Охматдета" и других пострадавших после атаки рф - глава ОВА

Киев  •  УНН

9 июля 2024, 09:41  •  7785 просмотра

Read in English

Медицинские учреждения Киевской области начали принимать пациентов детской больницы "Охматдет" и других пострадавших от российской ракетной атаки: в 8 больницах развернуто более 430 коек для оказания необходимого лечения и помощи.

Медучреждения Киевской области со вчерашнего дня принимают пациентов из "Охматдета" и других пострадавших. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, пишет УНН.

Детали

"Во исполнение задания Президента Украины Киевская область присоединилась к помощи пострадавшим во время вчерашней ракетной атаки. Со вчерашнего дня медучреждения области начали принимать первых пациентов из "Охматдета", а также раненых. Сейчас пациентов приняли в трех областных медучреждениях, в том числе и в больнице, которая оказывает медпомощь больным онкологией", - отметил Кравченко. 

В общем, по его словам, маленьких пациентов, взрослых и медперсонал готовы принять 8 медучреждений Киевской области, как областных, так и районных. Развернули более 430 коек. Делается все, чтобы помочь детям вовремя получать необходимое лечение. 

Начальник Киевской ОВА отметил, что наготове также дополнительные экстренные медицинские бригады. При необходимости они смогут транспортировать пациентов "Охматдета" в определенные учреждения области.

Кроме того, добавил он, медицинские учреждения области также готовы помочь с лекарствами, которые есть у них в наличии. К помощи также приобщаются как украинские, так и международные благотворительные организации. 

"Весь мир увидел уничтоженную российскими террористами детскую больницу. Пострадали маленькие пациенты, их родители, медперсонал. Били по самым беззащитным - больным детям. Наша задача - максимально помочь тем, кто в этом крайне нуждается", - подчеркнул Кравченко. 

На территории "Охматдета" завершили аварийно-спасательные работы: двое погибших и 32 раненых9 июля 2024, 08:40 • 24364 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойнаКиевская область
ukrainaУкраина
kievКиев
Эксклюзив
В текущем году украинские аграрии соберут 71 млн тонн зерновых и масленичных культур - прогноз УКАБ
  •  31454 просмотра

В текущем году украинские аграрии соберут 71 млн тонн зерновых и масленичных культур - прогноз УКАБ

Эксклюзив
Коллаборационизм? Как бизнес одесских предпринимателей Грозы и Науменко связан с россией
  •  90490 просмотра

Коллаборационизм? Как бизнес одесских предпринимателей Грозы и Науменко связан с россией

Эксклюзив
Полномасштабная война изменила условия сотрудничества украинского ритейла с иностранными партнерами
  •  60177 просмотра

Полномасштабная война изменила условия сотрудничества украинского ритейла с иностранными партнерами

Эксклюзив
Нет никаких оснований для изменения названия города, все высосано из пальца - депутат Броварского горсовета
  •  50767 просмотра

Нет никаких оснований для изменения названия города, все высосано из пальца - депутат Броварского горсовета

Эксклюзив
Альтернативой идее Гетманцева о повышении налогов является ликвидация налоговой - эксперт
  •  43475 просмотра

Альтернативой идее Гетманцева о повышении налогов является ликвидация налоговой - эксперт

Эксклюзив
По основным пострадавшим объектам в столице россияне нанесли удары ракетами типа Х-101 - Рувин
  •  115185 просмотра

По основным пострадавшим объектам в столице россияне нанесли удары ракетами типа Х-101 - Рувин

Эксклюзив
Принципы переименования нельзя менять в ручном режиме - депутат Броварского горсовета о возможном изменении названия города
8 июля 2024, 07:18  •  185415 просмотра

Принципы переименования нельзя менять в ручном режиме - депутат Броварского горсовета о возможном изменении названия города

Эксклюзив
Эмоциональность и раздражительность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 июля
8 июля 2024, 06:42  •  164344 просмотра

Эмоциональность и раздражительность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 июля

Эксклюзив
На что сейчас стоит обращать внимание во время оформления кредита в банке – советы эксперта
8 июля 2024, 05:50  •  160401 просмотра

На что сейчас стоит обращать внимание во время оформления кредита в банке – советы эксперта

Эксклюзив
"Женщина не способна залезть в кабину": как в Киевском метрополитене отреагировали на сексистский скандал
5 июля 2024, 14:25  •  143235 просмотра

"Женщина не способна залезть в кабину": как в Киевском метрополитене отреагировали на сексистский скандал

Популярные

НАБУ и САП снова не хватает реформ и средств для эффективной работы - аудит

НАБУ и САП снова не хватает реформ и средств для эффективной работы - аудит

  •  102346 просмотра
Партизаны провели диверсию на главной железной дороге, которая соединяет Россию и оккупированную Донетчину

Партизаны провели диверсию на главной железной дороге, которая соединяет Россию и оккупированную Донетчину

  •  97514 просмотра
США выделили Польше 2 млрд долларов на вооружение

США выделили Польше 2 млрд долларов на вооружение

  •  108226 просмотра
В России умер глава госэкспертизы Минобороны России

В России умер глава госэкспертизы Минобороны России

  •  105739 просмотра
В Ростовской области после взрывов загорелась электроподстанция

В Ростовской области после взрывов загорелась электроподстанция

  •  97068 просмотра

Публикации

Коллаборационизм? Как бизнес одесских предпринимателей Грозы и Науменко связан с россией

Коллаборационизм? Как бизнес одесских предпринимателей Грозы и Науменко связан с россией
Эксклюзив

  •  90490 просмотра
НАБУ и САП снова не хватает реформ и средств для эффективной работы - аудит

НАБУ и САП снова не хватает реформ и средств для эффективной работы - аудит

  •  102346 просмотра
Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине

Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине
Эксклюзив

5 июля 2024, 13:28  •  334136 просмотра
Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

5 июля 2024, 10:59  •  299911 просмотра
В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

5 июля 2024, 09:45  •  301310 просмотра

Война

Министерство обороны и Сухопутные войска начинают набор операторов БПЛА во Львове

Министерство обороны и Сухопутные войска начинают набор операторов БПЛА во Львове

  •  0 просмотра
Норвегия передаст Украине запчасти к вертолетам Sea King

Норвегия передаст Украине запчасти к вертолетам Sea King

  •  465 просмотра
Армия рф атаковала Черниговскую область дроном, из минометов и артиллерии: 18 взрывов

Армия рф атаковала Черниговскую область дроном, из минометов и артиллерии: 18 взрывов

  •  645 просмотра
Омбудсмен: мобилизацию лиц, не достигших 25-летнего возраста, трактую как нарушение их прав

Омбудсмен: мобилизацию лиц, не достигших 25-летнего возраста, трактую как нарушение их прав

  •  928 просмотра
СБУ: есть новые доказательства, подтверждающие, что россия ударила по "Охматдету" ракетой Х-101

СБУ: есть новые доказательства, подтверждающие, что россия ударила по "Охматдету" ракетой Х-101

  •  3724 просмотра

политика

Норвегия передаст Украине запчасти к вертолетам Sea King

Норвегия передаст Украине запчасти к вертолетам Sea King

  •  465 просмотра
Я не верю, что в ближайшем будущем будет большой обмен - Лубинец

Я не верю, что в ближайшем будущем будет большой обмен - Лубинец

  •  12074 просмотра
"Челночная дипломатия" Орбана вызвала раздражение западных союзников - Bloomberg

"Челночная дипломатия" Орбана вызвала раздражение западных союзников - Bloomberg

  •  32985 просмотра
Бывшему совладельцу ПриватБанка Боголюбову сообщили о подозрении - ГБР

Бывшему совладельцу ПриватБанка Боголюбову сообщили о подозрении - ГБР

  •  27698 просмотра
Франция и Швейцария предлагают детей из "Охматдета" эвакуировать в свои клиники

Франция и Швейцария предлагают детей из "Охматдета" эвакуировать в свои клиники

  •  28250 просмотра

Война

Министерство обороны и Сухопутные войска начинают набор операторов БПЛА во Львове

Министерство обороны и Сухопутные войска начинают набор операторов БПЛА во Львове

  •  0 просмотра
Норвегия передаст Украине запчасти к вертолетам Sea King

Норвегия передаст Украине запчасти к вертолетам Sea King

  •  465 просмотра
Армия рф атаковала Черниговскую область дроном, из минометов и артиллерии: 18 взрывов

Армия рф атаковала Черниговскую область дроном, из минометов и артиллерии: 18 взрывов

  •  645 просмотра
Омбудсмен: мобилизацию лиц, не достигших 25-летнего возраста, трактую как нарушение их прав

Омбудсмен: мобилизацию лиц, не достигших 25-летнего возраста, трактую как нарушение их прав

  •  928 просмотра
СБУ: есть новые доказательства, подтверждающие, что россия ударила по "Охматдету" ракетой Х-101

СБУ: есть новые доказательства, подтверждающие, что россия ударила по "Охматдету" ракетой Х-101

  •  3724 просмотра

политика

Норвегия передаст Украине запчасти к вертолетам Sea King

Норвегия передаст Украине запчасти к вертолетам Sea King

  •  465 просмотра
Я не верю, что в ближайшем будущем будет большой обмен - Лубинец

Я не верю, что в ближайшем будущем будет большой обмен - Лубинец

  •  12074 просмотра
"Челночная дипломатия" Орбана вызвала раздражение западных союзников - Bloomberg

"Челночная дипломатия" Орбана вызвала раздражение западных союзников - Bloomberg

  •  32985 просмотра
Бывшему совладельцу ПриватБанка Боголюбову сообщили о подозрении - ГБР

Бывшему совладельцу ПриватБанка Боголюбову сообщили о подозрении - ГБР

  •  27698 просмотра
Франция и Швейцария предлагают детей из "Охматдета" эвакуировать в свои клиники

Франция и Швейцария предлагают детей из "Охматдета" эвакуировать в свои клиники

  •  28250 просмотра

Новости Бизнеса

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

5 июля 2024, 16:15  •  115352 просмотра
"Let's talk about art": Cambridge.ua вместе с "Мистецьким арсеналом" проведут англоязычные экскурсии

"Let's talk about art": Cambridge.ua вместе с "Мистецьким арсеналом" проведут англоязычные экскурсии

5 июля 2024, 14:55  •  113278 просмотра
Во Львове состоялся Mind Invest Summit - крупнейшее мероприятие этого лета для инвесторов и предпринимателей

Во Львове состоялся Mind Invest Summit - крупнейшее мероприятие этого лета для инвесторов и предпринимателей

2 июля 2024, 17:07  •  125618 просмотра

Экономика

В текущем году украинские аграрии соберут 71 млн тонн зерновых и масленичных культур - прогноз УКАБ

В текущем году украинские аграрии соберут 71 млн тонн зерновых и масленичных культур - прогноз УКАБ
Эксклюзив

  •  31463 просмотра
Коллаборационизм? Как бизнес одесских предпринимателей Грозы и Науменко связан с россией

Коллаборационизм? Как бизнес одесских предпринимателей Грозы и Науменко связан с россией
Эксклюзив

  •  90496 просмотра
Полномасштабная война изменила условия сотрудничества украинского ритейла с иностранными партнерами

Полномасштабная война изменила условия сотрудничества украинского ритейла с иностранными партнерами
Эксклюзив

  •  60184 просмотра
Графиков отключений будет меньше до 14 часов, с усилением жары их станет больше - Укрэнерго

Графиков отключений будет меньше до 14 часов, с усилением жары их станет больше - Укрэнерго

  •  18312 просмотра
Альтернативой идее Гетманцева о повышении налогов является ликвидация налоговой - эксперт

Альтернативой идее Гетманцева о повышении налогов является ликвидация налоговой - эксперт
Эксклюзив

  •  43475 просмотра

Киев

Эвакуация детей из больницы "Охматдет" завершена: более 90 детей направлены в другие больницы столицы

Эвакуация детей из больницы "Охматдет" завершена: более 90 детей направлены в другие больницы столицы

  •  0 просмотра
Количество жертв ракетной атаки рф на Киев возросло: из-под завалов дома достали тела еще двух женщин

Количество жертв ракетной атаки рф на Киев возросло: из-под завалов дома достали тела еще двух женщин

  •  23762 просмотра
На территории "Охматдета" завершили аварийно-спасательные работы: двое погибших и 32 раненых

На территории "Охматдета" завершили аварийно-спасательные работы: двое погибших и 32 раненых

  •  24375 просмотра
Международные эксперты признали, что рф целенаправленно била по "Охматдету" - Омбудсман

Международные эксперты признали, что рф целенаправленно била по "Охматдету" - Омбудсман

  •  20585 просмотра
Ни один ребенок, который нуждается в высокопрофессиональной помощи, сейчас не страдает от ее отсутствия - гендиректор больницы "Охматдет"

Ни один ребенок, который нуждается в высокопрофессиональной помощи, сейчас не страдает от ее отсутствия - гендиректор больницы "Охматдет"

  •  11697 просмотра