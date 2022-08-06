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Болгария тайно через Польшу направила в Украину 4 200 тонн оружия

Болгария тайно через Польшу направила в Украину 4 200 тонн оружия

Киев • УНН

 • 863444 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Исполняющий обязанности министра экономики Болгарии Александер Михайлов сообщил, что его страна тайно через Польшу направила в Украину 4 200 тонн оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на болгарское издание Nova.

Цитата

"За первые четыре месяца с начала войны – до 30 июня были подписаны разрешения на экспорт болгарского оружия в один миллиард 16 миллионов евро. За этот четырехмесячный период 4200 тонн болгарского оружия было доставлено в польский аэропорт у границы с Украиной", – заявил он.

В июне парламент Болгарии отправил правительство в отставку. После этого премьер страны отказался от поставки оружия в Украину.

Напомним

В апреле издание Bloomberg писало, что Болгария ограничила свой вклад в оборону Украины гуманитарной помощью, предоставив только каски и бронежилеты.

Впоследствии, премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил, что украинскую военную технику будут ремонтировать в Болгарии.

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