Болгарія таємно через Польщу надіслала в Україну 4 200 тонн зброї

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"За перші чотири місяці з початку війни – до 30 червня було підписано дозволи на експорт болгарської зброї в один мільярд 16 мільйонів євро. За цей чотиримісячний період 4200 тонн болгарської зброї було доставлено до польського аеропорту біля кордону з Україною", – заявив він.

У червні парламент Болгарії відправив уряд у відставку. Після цього прем'єр країни відмовився від постачання зброї до України.

Нагадаємо

У квітні видання Bloomberg писало, що Болгарія обмежила свій внесок в оборону України гуманітарною допомогою, надавши лише каски і бронежилети.

Згодом, прем'єр-міністр Болгарії Кирило Пєтков заявив, що українську військову техніку будуть ремонтувати в Болгарії.