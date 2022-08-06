Болгарія таємно через Польщу надіслала в Україну 4 200 тонн зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Виконувач обовʼязків міністра економіки Болгарії Александер Михайлов повідомив, що його країна таємно через Польщу надіслала в Україну 4 200 тонн зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на болгарське видання Nova.
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"За перші чотири місяці з початку війни – до 30 червня було підписано дозволи на експорт болгарської зброї в один мільярд 16 мільйонів євро. За цей чотиримісячний період 4200 тонн болгарської зброї було доставлено до польського аеропорту біля кордону з Україною", – заявив він.
У червні парламент Болгарії відправив уряд у відставку. Після цього прем'єр країни відмовився від постачання зброї до України.
Нагадаємо
У квітні видання Bloomberg писало, що Болгарія обмежила свій внесок в оборону України гуманітарною допомогою, надавши лише каски і бронежилети.
Згодом, прем'єр-міністр Болгарії Кирило Пєтков заявив, що українську військову техніку будуть ремонтувати в Болгарії.