Болгария на неопределенное время останавливает выдачу туристических виз россиянам
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Консульская служба Болгарии на неопределенный срок приостановила прием документов от россиян на туристические визы, а также визы для владельцев недвижимости. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров россии, пишет УНН.
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“Консульская служба Болгарии на неопределенный срок приостанавливает прием документов на туристические визы и визы для владельцев недвижимости. Решение позиционируется как временное. Но как долго продлится пауза в визовом процессе – неизвестно”, – говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что причина такого шага является объявление в пятницу персонами нон грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в россии.
Добавим
Как писал УНН, посольство Латвии в рф приостановило выдачу виз россиянам на неопределенный срок.