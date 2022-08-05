Болгария на неопределенное время останавливает выдачу туристических виз россиянам

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“Консульская служба Болгарии на неопределенный срок приостанавливает прием документов на туристические визы и визы для владельцев недвижимости. Решение позиционируется как временное. Но как долго продлится пауза в визовом процессе – неизвестно”, – говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что причина такого шага является объявление в пятницу персонами нон грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в россии.

Добавим

Как писал УНН, посольство Латвии в рф приостановило выдачу виз россиянам на неопределенный срок.