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Болгария на неопределенное время останавливает выдачу туристических виз россиянам

Болгария на неопределенное время останавливает выдачу туристических виз россиянам

Киев • УНН

 • 175365 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Консульская служба Болгарии на неопределенный срок приостановила прием документов от россиян на туристические визы, а также визы для владельцев недвижимости. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров россии, пишет УНН.

Цитата

“Консульская служба Болгарии на неопределенный срок приостанавливает прием документов на туристические визы и визы для владельцев недвижимости. Решение позиционируется как временное. Но как долго продлится пауза в визовом процессе – неизвестно”, – говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что причина такого шага является объявление в пятницу персонами нон грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в россии.

Добавим

Как писал УНН, посольство Латвии в рф приостановило выдачу виз россиянам на неопределенный срок.

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